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Зеленский президенту Бразилии: нельзя быть нейтральным во время войны

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 15:48
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому телеканалу "Globo" заявил, что не поддерживает нейтральную позицию президента Бразилии Жаира Болсонару относительно войны России против Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Я не поддерживаю его (президента Бразилии - ред.) позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне в мире можно быть нейтральным".

Зеленский считает, что желание быть нейтральными и посредниками некоторых стран с 2014 года привело к тому, что Россия начала "вторую волну захвата" Украины.

Зеленский напомнил, что это не война между странами, война ведется Россией против народа Украины.

Что предшествовало: 18 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

В ходе разговора Зеленский проинформировал его о ситуации на фронте, обсудил важность возобновления экспорта украинского зерна, призвал присоединяться к санкциям против агрессора.

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Темы: ЗеленскийБразилиявойнаУкраина
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