В Росії створили оновлену "піонерію", її очолить Путін

Президент Росії Володимир Путін погодився очолити наглядову раду нового загальноросійського руху дітей та молоді – установчі збори нової "піонерії" відбулися в окупованому Криму 20 липня.

Джерело: російський "Інтерфакс", ТАСС, Комерсант

Дослівно ТАСС: "Путін погодився очолити наглядову раду російського руху дітей та молоді. Президент сподівається, що ця робота піде на користь йому та його колегам".

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20 липня в окупованому Криму відбулися установчі збори нового загальноросійського руху дітей та молоді – дуже схожого на піонерію часів СРСР. Наглядову раду руху очолить Путін. Відео: ТАСС pic.twitter.com/5d0f0wWtPK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2022

Деталі: Повідомляється, що установчі збори руху відбулися у дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму. Назву руху поки не обрали.

В установчих зборах брали участь 46 осіб, серед яких були представники дитячих громадських організацій та рухів, адміністрації президента РФ та федеральних органів влади.

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Серед засновників – "Юнармія", АНО "Большая перемена", Російський рух школярів.

Для довідки: Держдума РФ ухвалила закон про створення нового молодіжного руху 6 липня. Його метою назвали "формування у дітей світогляду на основі традиційних цінностей"

У першому читанні у документі пропонували назвати рух "Большая перемена", проте від цієї ідеї відмовилися.

Зазначається, що документ внесли до парламенту 19 травня – у річницю створення піонерської організації. Кремлі тоді запевнили, що про відродження піонерії не йдеться.

Однак нова організація за структурою нагадуватиме радянський піонерський рух і вибудовуватиме "єдину політику виховання дітей та молоді".

За даними "Інтерфаксу", рух має на меті:

створити рівні можливості для всебічного розвитку та самореалізації дітей та молоді;

підготувати дітей та молодь до "повноцінного життя в суспільстві, включаючи формування їхнього світогляду на основі традиційних російських духовних та моральних цінностей, традицій народів Російської Федерації, досягнень російської та світової культури";

розвиток у дітей "суспільно значущої та творчої активності, високих моральних якостей, любові та поваги до Вітчизни, працьовитості, правової культури, дбайливого ставлення до природи та навколишнього середовища, почуття особистої відповідальності за свою долю та долю Вітчизни перед нинішнім та майбутнім поколінням".

Вступити до нової "піонерії" зможуть усі діти з 6 років до 18 років.

Структура руху включатиме "регіональні, місцеві та первинні відділення". Найвищим керівним органом руху буде з'їзд, а фінансуватимуть його з бюджету.

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