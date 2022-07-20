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В России создали обновленную "пионерию", ее возглавит Путин

Ирина БалачукСреда, 20 июля 2022, 15:45
В России создали обновленную пионерию, ее возглавит Путин
Скриншот из видео ТАСС

Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового общероссийского движения детей и молодежи – учредительное собрание новой "пионерии" состоялось в оккупированном Крыму 20 июля.  

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, Коммерсант

Дословно ТАСС: "Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Президент надеется, что эта работа пойдет на пользу ему и его коллегам".

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Детали: Сообщается, что учредительное собрание движения состоялось в детском центре "Артек" в оккупированном Крыму. Название движению пока не выбрали.

В учредительном собрании участвовали 46 человек, среди которых были представители детских общественных организаций и движений, администрации президента РФ и федеральных органов власти.

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В числе учредителей – "Юнармия", АНО "Большая перемена", Российское движение школьников.

Для справки: Госдума РФ приняла закон о создании нового молодежного движения 6 июля. Его целью назвали "формирование в детях мировоззрения на основе традиционных ценностей"

В первом чтении в документе предлагалось назвать движение "Большая перемена", однако от этой идеи отказались.

Отмечается, что документ внесли в парламент 19 мая – в годовщину создания пионерской организации. Кремле тогда заверили, что о возрождении пионерии речь не идет.

Однако новая организация по структуре будет напоминать советское пионерское движение и будет выстраивать "единую политику воспитания детей и молодежи".

По данным "Интерфакса", движение ставит целью:

  • создать равные возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи;
  • подготовить детей и молодежь к "полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры";
  • развитие у детей "общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Вступить в новую "пионерию" смогут все дети с 6 лет до 18 лет.

Структура движения будет включать "региональные, местные и первичные отделения". Высшим руководящим органом движения будет съезд, а финансировать его будут из бюджета.

Предыстория:

  • В мае российская КПРФ провела церемонию посвящения порядка 5 тысяч детей в пионеры на Красной площади Москвы.
  • Дети сложили "клятву пионера", где обещали любить Родину. Они пообещали "всегда жить, учиться и бороться на благо Отечества" и выполнять законы пионеров. Сообщалось, что мероприятие состоялось в 100-летний юбилей "Всесоюзной пионерской организации имени Ленина".

Темы: РосcиядетиКрымпропаганда
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