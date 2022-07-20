В России создали обновленную "пионерию", ее возглавит Путин

Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового общероссийского движения детей и молодежи – учредительное собрание новой "пионерии" состоялось в оккупированном Крыму 20 июля.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС, Коммерсант

Дословно ТАСС: "Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Президент надеется, что эта работа пойдет на пользу ему и его коллегам".

20 липня в окупованому Криму відбулися установчі збори нового загальноросійського руху дітей та молоді – дуже схожого на піонерію часів СРСР. Наглядову раду руху очолить Путін. Відео: ТАСС pic.twitter.com/5d0f0wWtPK July 20, 2022

Детали: Сообщается, что учредительное собрание движения состоялось в детском центре "Артек" в оккупированном Крыму. Название движению пока не выбрали.

В учредительном собрании участвовали 46 человек, среди которых были представители детских общественных организаций и движений, администрации президента РФ и федеральных органов власти.

В числе учредителей – "Юнармия", АНО "Большая перемена", Российское движение школьников.

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Для справки: Госдума РФ приняла закон о создании нового молодежного движения 6 июля. Его целью назвали "формирование в детях мировоззрения на основе традиционных ценностей"

В первом чтении в документе предлагалось назвать движение "Большая перемена", однако от этой идеи отказались.

Отмечается, что документ внесли в парламент 19 мая – в годовщину создания пионерской организации. Кремле тогда заверили, что о возрождении пионерии речь не идет.

Однако новая организация по структуре будет напоминать советское пионерское движение и будет выстраивать "единую политику воспитания детей и молодежи".

По данным "Интерфакса", движение ставит целью:

создать равные возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи;

подготовить детей и молодежь к "полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры";

развитие у детей "общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Вступить в новую "пионерию" смогут все дети с 6 лет до 18 лет.

Структура движения будет включать "региональные, местные и первичные отделения". Высшим руководящим органом движения будет съезд, а финансировать его будут из бюджета.

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