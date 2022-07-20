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Українське МЗС відповіло на заяви Китаю: відповідальна за агресію лише Росія

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 16:04
Українське МЗС відповіло на заяви Китаю: відповідальна за агресію лише Росія

Українське Міністерство закордонних справ відповіло спікеру МЗС Китаю, що відповідальність за збройну агресію проти України несе лише Російська Федерація.

Джерело: коментар прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, наданий УП

Пряма мова Ніколенка: "Відповідальність за збройну агресію проти України несе лише Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.

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Важливо дивитися правді в очі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, аби позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за скоєні злочини".

Деталі: В МЗС розраховують, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно обстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, "не буде політизувати питання агресії Росії проти України".

Пряма мова: "Очікуємо, що натомість Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права, основоположними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 19 липня спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, не вживаючи слова "війна", заявив, що США винні в "кризі в Україні" і є найбільшим чинником, який її підживлює.

Теми: МЗСКитайвійнаРосія
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