Украинский МИД ответил на заявление Китая: ответственна за агрессию только Россия

Украинское Министерство иностранных дел ответило спикеру МИД Китая, что ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только Российская Федерация.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, предоставленный УП

Прямая речь Николенко: "Ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только Российская Федерация, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 начала ничем не спровоцированную масштабную войну.

Важно смотреть правде в глаза: международное сообщество было вынуждено ввести санкции против РФ, чтобы лишить ее возможностей дальнейшего ведения войны и привлечь к ответственности за совершенные преступления".

Детали: В МИД рассчитывают, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, "не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины".

Прямая речь: "Ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права, основополагающими принципами которого является неприменение силы и уважение к суверенитету и территориальной целостности иностранных государств".

Предыстория: 19 июля спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, не употребляя слова "война", заявил, что США виноваты в "кризисе в Украине" и являются наибольшим подпитывающим ее фактором.