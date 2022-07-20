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Український півзахисник Зінченко переїжджає до Лондона

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 16:23
Олександр Зінченко. фото з Twitter

Український півзахисник Олександр Зінченко переходить з "Манчестер Сіті" в "Арсенал".

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Інформацію щодо його трансферу підтвердив головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.

У розташування "Арсенала" Зінченко має прибути до кінця тижня. Як і "Ман Сіті", лондонський клуб продовжує підготовку до сезону у Сполучених Штатах.

За інформацією Sky Sports, перехід українця обійдеться лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро), ще 2 мільйони фунтів (2.3 млн євро) колишній клуб українця отримає у формі бонусних виплат.

Зінченко виступав за "Ман Сіті" упродовж п'яти сезонів. Однак у липні провідні британські ЗМІ повідомили, що український футболіст має залишити чемпіонів Англії.

У вівторок 19 липня стало відомо, що Зінченко залишив тренувальний табір "Манчестер Сіті".

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