Украинский полузащитник Зинченко переезжает в Лондон

Украинский полузащитник Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Арсенал".

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Информацию о его трансфере подтвердил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

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В расположение "Арсенала" Зинченко должен прибыть до конца недели. Как и "Ман Сити", лондонский клуб продолжает подготовку к сезону в Соединенных Штатах.

По информации Sky Sports, переход украинца обойдется лондонцам в 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро), еще 2 миллиона фунтов (2.3 млн евро) бывший клуб украинца получит в форме бонусных выплат.

Зинченко выступал за "Ман Сити" в течение пяти сезонов. Однако в июле ведущие британские СМИ сообщили, что украинский футболист должен покинуть чемпионов Англии.

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Во вторник 19 июля стало известно, что Зинченко покинул тренировочный лагерь "Манчестер Сити".