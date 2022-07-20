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США готують для України ще чотири HIMARS

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 16:23
HIMARS, фото Getty Images

У новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України.

"Ми продовжимо надавати історичну за обсягами військову допомогу, щоб допомогти Україні захищатися. Пізніше цього тижня ми оголосимо наступний пакет військової допомоги зі зброєю, боєприпасами та обладнанням для України… У ньому буде ще чотири HIMARS, передові ракетні системи, які українці вже застосовують дуже ефективно і які дуже змінили ситуацію на полі бою", - сказав Ллойд Остін.

Відтак загальна кількість наданих Україні HIMARS досягне шістнадцяти. Також до пакету увійдуть боєприпаси для РСЗВ та артилерії. 

У своїй промові очільник Пентагону зазначив, що Україна своїм рішучим спротивом вже багато місяців підряд зриває плани Москви, але загроза і зараз залишається великою. 

"Зараз критична фаза цього конфлікту. І наша колективна підтримка України - життєво необхідна і невідкладна. Росія вважає, що зможе протриматися довше, ніж Україна і ніж ми. Але це лише ще один у серії російських прорахунків… Контактна група продовжить шукати інноваційні способи забезпечувати довгострокову підтримку хоробрим українцям та українкам у Збройних силах. І ми підлаштуємо нашу допомогу так, щоб Україна мала необхідні технології, боєприпаси та вогневу потужність, щоб захищати себе", - заявив Ллойд Остін. 

Як повідомлялося, зустріч цього разу проходить в онлайн-форматі. 

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Напередодні, 19 липня, міністр оборони Олексій Резніков після розмови з Остіном анонсував "дуже хороші новини" зі США.

Попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

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Теми: HIMARSСШАУкраїназброя
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