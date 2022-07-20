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Батьки окупантів радять їм ламати руки та ноги, щоб втекти з війни – перехоплення

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 17:50
Фото: Генштаб ВСУ

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови окупанта зі своїми батьками, у якій обговорюються способи поламати руки та ноги, щоб втекти з війни.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Окупант, який дислокується на Харківщині, панічно розповідає що хотів би собі щось зламати: "Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже".

Згодом окупант передзвонив додому, і сказав, що нічого не зміг зламати собі. Тоді батько вирішив дати "цінну" пораду:  "У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается".

Що було раінше: Станом на 20 липня Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових, 1700 танків, 3 905 ББМ та 703 безпілотники.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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