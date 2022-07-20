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Родители оккупантов советуют им ломать руки и ноги, чтобы сбежать с войны – перехват

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 17:50
Фото: Генштаб ВСУ

Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора оккупанта со своими родителями, в котором обсуждаются способы поломать руки и ноги, чтобы сбежать с войны.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине, панически рассказывает, что хотел бы себе что-то сломать: "Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже".

Впоследствии оккупант перезвонил домой и сказал, что ничего не смог сломать себе. Тебе отец решил дать "ценный" совет: "У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь ее, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно и кость ломается".

Что предшествовало: По состоянию на 20 июля, Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 38 750 военных, 1 700 танков, 3 905 ББМ и 703 беспилотника.

Темы: войнаРосcияУкраина
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