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"Вагнеровцы" вербуют в российских колониях по несколько десятков наемников - росСМИ

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 18:42
Вагнеровцы вербуют в российских колониях по несколько десятков наемников - росСМИ
Фото илюстративное

Частная военная компания "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.

Источник: публикация русского издания "Важные истории"

Детали: Собеседники из колоний рассказали, что к ним приезжали работники ФСБ вместе с членами "Вагнера". В первую очередь искали людей с боевым опытом или отбывающих наказание за убийство.

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Дословно: " Гости побывали в полутора десятках колоний Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Подробности известны только по восьми колониям — там удалось завербовать от двух до нескольких десятков человек; всего, по очень примерной оценке, около двух сотен человек".

Детали: Осужденных предупреждают, что на войне выживут не все, однако для тех, кто выживет, будет "амнистия". Также обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц.

Через несколько дней завербованных заключенных вывозят из колонии, где они отбывали наказание, в колонию приграничных с Украиной регионов России.

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Что этому предшествовало: Во вторник Вооруженные силы Украины ликвидировали группу наемников ППК "Вагнер".

Темы: Вагнерармиявойна
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