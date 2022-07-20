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Під Бахмутом росіяни проводять штурм, ідуть бої – зведення Генштабу

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 19:29
Під Бахмутом росіяни проводять штурм, ідуть бої – зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Російські війська намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Бахмутом та територією Вуглегірської ТЕС, де зараз тривають бої.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. 

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Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають".

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається.

На Харківському напрямку зафіксовано обстріли зокрема поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.

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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА.

Теми: БахмутГенштаб
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