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Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои – сводка Генштаба

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 19:29

Российские войска пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Бахмутом и территорией Углегорской ТЭС, где сейчас ведутся бои.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "На Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других.

Нанес авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

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На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такое же участие во вражеских подразделений, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск в глубь временно занятой им территории.

Темы: БахмутГенштаб
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