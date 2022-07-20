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МКС може почати розгляд першої справи про воєнні злочини Росії в Україні цієї зими – Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 20:53

Міжнародний кримінальний суд уже цієї зими може почати розгляд першої справи, пов’язаної з воєнними злочинами Росії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Співрозмовники видання зауважують, що остаточної дати початку судового процесу ще немає і процес може затягнутися, бо для підготовки справи потрібен час.

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Крім того, за даними Bloomberg, МКС та Україна ведуть переговори про передання до суду принаймні одного військовополоненого росіянина, готового свідчити проти російських командирів.

Нагадаємо, в березні для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів. Робота групи підтримується Євроюстом – агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, а до її складу входить Офіс прокурора МКС.

Наприкінці травня представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, провели координаційну зустріч в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

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А в липні в Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України.

За даними Верховного комісара ООН з прав людини, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 11,5 тисячі цивільних.

Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5024 мирних жителів, зокрема близько 300 дітей, але фактичні дані, ймовірно, значно вищі.

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Теми: Росіявійна
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