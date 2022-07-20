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МКС може почати розгляд першої справи про воєнні злочини Росії в Україні цієї зими – Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 20:53

Міжнародний кримінальний суд уже цієї зими може почати розгляд першої справи, пов’язаної з воєнними злочинами Росії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Співрозмовники видання зауважують, що остаточної дати початку судового процесу ще немає і процес може затягнутися, бо для підготовки справи потрібен час.

Крім того, за даними Bloomberg, МКС та Україна ведуть переговори про передання до суду принаймні одного військовополоненого росіянина, готового свідчити проти російських командирів.

Нагадаємо, в березні для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів. Робота групи підтримується Євроюстом – агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, а до її складу входить Офіс прокурора МКС.

Наприкінці травня представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, провели координаційну зустріч в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

А в липні в Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України.

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За даними Верховного комісара ООН з прав людини, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 11,5 тисячі цивільних.

Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5024 мирних жителів, зокрема близько 300 дітей, але фактичні дані, ймовірно, значно вищі.

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Теми: Росіявійна
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