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МКС может начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине этой зимой – Bloomberg

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 20:53

Международный уголовный суд уже этой зимой может начать рассмотрение первого дела, связанного с военными преступлениями России в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Собеседники издания отмечают, что окончательной даты начала судебного процесса еще нет и процесс может затянуться, потому что для подготовки дела требуется время.

Кроме того, по данным Bloomberg, МКС и Украина ведут переговоры о передаче в суд по крайней мере одного военнопленного россиянина, готового свидетельствовать против российских командиров.

Напомним, в марте для сбора улик российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов. Работа группы поддерживается Евроюстом – агентством Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, а в ее состав входит Офис прокурора МКС.

В конце мая представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, провели координационную встречу в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.

А в июле в Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины.

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По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 11,5 тысяч гражданских.

По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но фактические данные, вероятно, значительно выше.

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Темы: Росcиявойна
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