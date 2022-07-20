Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 21:06
Фото: Українська правда

Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

Джерела: співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу"

Деталі: Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Наразі УП не змогла добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.

Що цьому передувало:

  • У березні Рабіновіч перебував за кордоном, але заявляв, що шукає можливості повернутися в Україну.
  • Геннадій Корбан був заступником глави Дніпропетровської ОДА у 2014 році, коли її очолював Коломойський.
  • У середу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив.

Теми: олігархиЗеленськийгромадянство
Головне сьогодні

ЗСУ відігнали ворога від Вуглегірської ТЕС – зведення Генштабу

картиВійськові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині

ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"

Резніков озвучив результати "Рамштайну-4": є нові зобов’язання по суші, морю і небу

Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"

В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

Усі новини...
олігархи
Суд у Лондоні дозволив Авену витрачати гроші із заморожених рахунків на "основні потреби"
Данілов: Реєстр олігархів готовий, суб’єкти подання збирають документи
Ахметов передасть державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа
Останні новини
07:00
ЗСУ відігнали ворога від Вуглегірської ТЕС – зведення Генштабу
06:28
Байден виділить $2,3 млрд на протистояння стихійним лихам
05:36
УЗ призначила евакуаційний потяг на 21 липня
04:38
ЦРУ назвало кількість загиблих росіян під час війни в Україні
03:47
картиВійськові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині
03:16
Місто знову масовано обстрілюють – мер Миколаєва
02:37
Німецька залізниця планує експортувати зерно з України – ЗМІ
01:58
На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників
01:40
ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу – ОК "Південь"
00:45
На Дніпропетровщині ворожий танк розстріляв у полі українські комбайни – Вілкул
Усі новини...