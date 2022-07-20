В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

Джерела: співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу"

Деталі: Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

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Наразі УП не змогла добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.

Що цьому передувало:

У березні Рабіновіч перебував за кордоном, але заявляв, що шукає можливості повернутися в Україну.

Геннадій Корбан був заступником глави Дніпропетровської ОДА у 2014 році, коли її очолював Коломойський.

У середу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив.