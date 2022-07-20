В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича - джерела

Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

Джерела: співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу"

Деталі: Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Наразі УП не змогла добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.

Що цьому передувало: