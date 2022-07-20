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В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 21:06
В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

Источники: собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа"

Детали: Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

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В настоящее время УП не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны. Мы обратились к ним всем за комментарием.

Что этому предшествовало:

  • В марте Рабинович находился за границей, но заявлял, что ищет возможность вернуться в Украину.
  • Геннадий Корбан был заместителем главы Днепропетровской ОГА в 2014 году, когда ее возглавлял Коломойский.
  • В среду секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

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Темы: олигархиЗеленскийгражданство
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