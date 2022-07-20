В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

Источники: собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа"

Детали: Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

В настоящее время УП не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны. Мы обратились к ним всем за комментарием.

Что этому предшествовало: