Сумщина: росіяни гатили по громадах області, понад 80 прильотів

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли громад області за попередню добу.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: По Шалигінській громаді о 10 ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.

Після одинадцятої – вдарили з "Градів", понад 30 приходів.

Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобілі.

Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

Есманьську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, за попередніми даними – із САУ.

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Білопільську громаду накрили мінометним обстрілом. Ближче до 14 години – ще 8 мінометних прильотів.

Надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, 10 прильотів.