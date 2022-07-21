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Сумщина: росіяни гатили по громадах області, понад 80 прильотів

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 00:19
Сумщина: росіяни гатили по громадах області, понад 80 прильотів
наслідки обстрілів, фото: telegram Живицького

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли громад області за попередню добу.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: По Шалигінській громаді о 10 ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.

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Після одинадцятої – вдарили з "Градів", понад 30 приходів.

Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових  автомобілі.

Одного місцевого мешканця поранено  осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Есманьську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, за попередніми даними – із САУ.

Білопільську громаду накрили мінометним обстрілом. Ближче до 14 години – ще 8 мінометних прильотів.

Надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, 10 прильотів.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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