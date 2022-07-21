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Сумщина: россияне били по общинам области, более 80 прилетов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 00:19
Сумщина: россияне били по общинам области, более 80 прилетов
последствия обстрелов, фото: telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах общин области за предыдущие сутки.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: По Шалыгинской общине в 10 утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета.

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После одиннадцати – ударили из "Градов", более 30 приходов.

Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля.

Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице.

ВИДЕО ДНЯ

Эсманьскую общину обстреляли из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, по предварительным данным – из САУ.

Белопольскую общину накрыли минометным обстрелом. Ближе к 14 часам – еще 8 минометных прилетов.

К вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине, 10 прилетов.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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