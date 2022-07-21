Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 01:58
На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників
фото: ОК Південь

На півдні українські захисники виконали 200 вогневих завдань, знищивши 111 загарбників, командний і командно-спостережний пункти, склади і техніку ворога.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 осіб, гаубицю "Мста-Б", 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Реклама:

Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін.

"При цьому корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили
"Ділки" хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: