На півдні ЗСУ знищили командний пункт, склади ворога і понад 100 загарбників

На півдні українські захисники виконали 200 вогневих завдань, знищивши 111 загарбників, командний і командно-спостережний пункти, склади і техніку ворога.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 осіб, гаубицю "Мста-Б", 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

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Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін.

"При цьому корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", – ідеться в повідомленні.