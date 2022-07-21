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На юге ВСУ уничтожили командный пункт, склады врага и более 100 захватчиков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 01:58
фото: ОК Юг

На юге украинские защитники выполнили 200 огневых задач, уничтожив 111 захватчиков, командный и командно-наблюдательный пункты, склады и технику врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 человек, гаубицу "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотный летательный аппарат типа "Элерон" единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов боеприпасов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

"При этом корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", – говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силывойна
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