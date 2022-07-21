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Військові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 03:47
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що кульмінація поточного наступу росіян у Донецькій області може закінчитися до спроб захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: Нинішній російський наступ може призвести до обмежених нових територіальних здобутків на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться до захоплення Слов’янська чи Бахмута.

За останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу і продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

Зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю.

Як прогнозує ISW, російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута.

Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 ще до того, як окупанти зможуть увійти в Слов’янськ і Бахмут.

ВІДЕО ДНЯ
 

20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Нинішній російський наступ, ймовірно, призведе до незначних територіальних здобутків на північний схід від шосе E40 у Донецьку, перш ніж досягне кульмінації.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія прагне розширити захоплення територій України за межами Луганської та Донецької областей.
  • Російські війська відновили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та в районі міста Донецьк – Авдіївка.
  • Загарбники продовжували локальні наземні наступи на схід від Сіверська і досягли незначних успіхів на північний схід від Бахмута.
  • Українські війська завдали другий поспіль високоточний удар по Антонівському мосту – головній логістичній артерії Росії на схід від Херсона.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує останні українські високоточні удари і партизанську діяльність, щоб створити умови для масової депортації громадян України на територію Росії.

Карти ведення бойових дій в Україні від інституту:

 
 
 
 

Теми: війна
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