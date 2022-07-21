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Військові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині

Ольга Глущенко Четвер, 21 липня 2022, 03:47
Військові аналітики прогнозують кульмінацію російського наступу на Донеччині
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що кульмінація поточного наступу росіян у Донецькій області може закінчитися до спроб захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: Нинішній російський наступ може призвести до обмежених нових територіальних здобутків на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться до захоплення Слов’янська чи Бахмута.

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За останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу і продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

Зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю.

Як прогнозує ISW, російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута.

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Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 ще до того, як окупанти зможуть увійти в Слов’янськ і Бахмут.

 

20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Нинішній російський наступ, ймовірно, призведе до незначних територіальних здобутків на північний схід від шосе E40 у Донецьку, перш ніж досягне кульмінації.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія прагне розширити захоплення територій України за межами Луганської та Донецької областей.
  • Російські війська відновили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та в районі міста Донецьк – Авдіївка.
  • Загарбники продовжували локальні наземні наступи на схід від Сіверська і досягли незначних успіхів на північний схід від Бахмута.
  • Українські війська завдали другий поспіль високоточний удар по Антонівському мосту – головній логістичній артерії Росії на схід від Херсона.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує останні українські високоточні удари і партизанську діяльність, щоб створити умови для масової депортації громадян України на територію Росії.

Карти ведення бойових дій в Україні від інституту:

 
 
 
 

Теми: війна
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