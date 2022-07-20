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ЗСУ вдруге вдарили по мосту у Херсоні, окупанти хочуть його закрити – росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 12:49
ЗСУ вдруге вдарили по мосту у Херсоні, окупанти хочуть його закрити – росЗМІ
Фото РИА Новости

Російські ЗМІ повідомили, що Збройні сили України вдруге за два дні вдарили по Антонівському мосту у Херсоні, тепер окупанти заявили, що його потрібно закрити.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, "Известия", колаборант Володимир Сальдо у Telegram 

Пряма мова колаборанта Кирила Стремоусова: "Швидше за все рух ми перекриватимемо по мосту. Ми знайдемо шляхи з'єднання з лівим берегом. Будуватимемо понтонні мости. Я переконаний, що міст зараз потрібно закривати".

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Деталі: За його словами, ЗСУ випустили 12 ракет з HIMARS по Антонівському мосту і били "по шву моста". 

 
Скриншот з відео "ИЗвестий"

Він додав, що окупанти нарахували "близько восьми попадань по мосту, а частину ППО перехопила".

Інший колаборант, призначений окупантами на посаду так званого "голови адміністрації Херсонської області" Володимир Сальдо, повідомив, що на Антонівському мосту тимчасово обмежать рух, щоб розпочати ремонт.

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За його словами, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту, а вантажний транспорт змушений буде об'їжджати через Каховську ГЕС.

Чому це важливо: Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

Що було раніше: Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи. РосЗМІ повідомили, що ЗСУ випустили по ворожих цілях 6 ракет і що одна з них упала в районі Антонівського мосту.

Пізніше в облраді повідомили, що стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.

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Теми: Херсонокупаціявійна
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