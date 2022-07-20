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ЗСУ вдруге вдарили по мосту у Херсоні, окупанти хочуть його закрити – росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 12:49
Фото РИА Новости

Російські ЗМІ повідомили, що Збройні сили України вдруге за два дні вдарили по Антонівському мосту у Херсоні, тепер окупанти заявили, що його потрібно закрити.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, "Известия", колаборант Володимир Сальдо у Telegram 

Пряма мова колаборанта Кирила Стремоусова: "Швидше за все рух ми перекриватимемо по мосту. Ми знайдемо шляхи з'єднання з лівим берегом. Будуватимемо понтонні мости. Я переконаний, що міст зараз потрібно закривати".

Деталі: За його словами, ЗСУ випустили 12 ракет з HIMARS по Антонівському мосту і били "по шву моста". 

 
Скриншот з відео "ИЗвестий"

Він додав, що окупанти нарахували "близько восьми попадань по мосту, а частину ППО перехопила".

Інший колаборант, призначений окупантами на посаду так званого "голови адміністрації Херсонської області" Володимир Сальдо, повідомив, що на Антонівському мосту тимчасово обмежать рух, щоб розпочати ремонт.

За його словами, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту, а вантажний транспорт змушений буде об'їжджати через Каховську ГЕС.

Чому це важливо: Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

Що було раніше: Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи. РосЗМІ повідомили, що ЗСУ випустили по ворожих цілях 6 ракет і що одна з них упала в районі Антонівського мосту.

Пізніше в облраді повідомили, що стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.

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Теми: Херсонокупаціявійна
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