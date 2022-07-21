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Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 03:47
Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что кульминация текущего наступления россиян в Донецкой области может закончиться до попыток захвата Славянска или Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Нынешнее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе северо-восточнее шоссе E40, но, вероятно, завершится до захвата Славянска или Бахмута.

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За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северско-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области.

Сейчас российским войскам тяжело продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

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Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 еще до того, как оккупанты смогут войти в Славянск и Бахмут.

 

20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что у России есть территориальные цели за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Нынешнее российское наступление, вероятно, приведет к незначительным территориальным достижениям северо-восточнее шоссе E40 в Донецке, прежде чем достигнет кульминации.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия стремится расширить захват территории Украины за пределами Луганской и Донецкой областей.
  • Российские войска возобновили ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и в районе города Донецк – Авдеевка.
  • Захватчики продолжали локальные наземные наступления к востоку от Северска и достигли незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.
  • Украинские войска нанесли второй подряд высокоточный удар по Антоновскому мосту – главной логистической артерии России восточнее Херсона.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, используют последние украинские высокоточные удары и партизанскую деятельность, чтобы создать условия для массовой депортации граждан Украины на территорию России.

Карты ведения боевых действий в Украине от института:

 
 
 

Темы: война
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