Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 июля 2022, 03:47
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что кульминация текущего наступления россиян в Донецкой области может закончиться до попыток захвата Славянска или Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Нынешнее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе северо-восточнее шоссе E40, но, вероятно, завершится до захвата Славянска или Бахмута.

За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северско-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области.

Сейчас российским войскам тяжело продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 еще до того, как оккупанты смогут войти в Славянск и Бахмут.

ВИДЕО ДНЯ
 

20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что у России есть территориальные цели за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Нынешнее российское наступление, вероятно, приведет к незначительным территориальным достижениям северо-восточнее шоссе E40 в Донецке, прежде чем достигнет кульминации.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия стремится расширить захват территории Украины за пределами Луганской и Донецкой областей.
  • Российские войска возобновили ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и в районе города Донецк – Авдеевка.
  • Захватчики продолжали локальные наземные наступления к востоку от Северска и достигли незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.
  • Украинские войска нанесли второй подряд высокоточный удар по Антоновскому мосту – главной логистической артерии России восточнее Херсона.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, используют последние украинские высокоточные удары и партизанскую деятельность, чтобы создать условия для массовой депортации граждан Украины на территорию России.

Карты ведения боевых действий в Украине от института:

 
 
 

Темы: война
Главное сегодня

Появился еще один кандидат на должность генпрокурора – источники

Евросоюз утвердил новые санкции против РФ

обновлено, фотоРоссияне нанесли удары по Харькову: есть раненые и погибшие

НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар

карты, исправленоВоенные аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу – ОК "Юг"

Все новости...
Сумщина: россияне били по общинам области, более 80 прилетов
В Днепропетровской области вражеский танк расстрелял в поле украинские комбайны – Вилкул
На юге ВСУ уничтожили командный пункт, склады врага и более 100 захватчиков
Город снова массированно обстреливают – мэр Николаева
Последние новости
14:02
Государство начинает продажу активов Проминвестбанка – "дочки" российского ВЭБ.РФ
13:59
Оккупанты завезли военную технику и оружие в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом
13:58
фотоВ военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - ГБР
13:56
Суд запретил строительство горнолыжного курорта в Закарпатье
13:55
Россияне не уничтожили ни одного HIMARS в Украине – командование США
13:36
Только 11% украинских школ имеют собственные укрытия – ГСЧС
13:33
Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ повысить курс
13:23
Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова
13:13
Анализ законопроекта о легализации медицинского каннабиса – Скалецкая
13:12
Европейский центральный банк может повысить ставки впервые за 11 лет
Все новости...