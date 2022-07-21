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Генерал США натякнув на передачу Україні західних винищувачів 

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 11:09
Генерал США натякнув на передачу Україні західних винищувачів 
Чарльз Браун. фото з Вікіпедії

Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що американці незабаром можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва.

Джерело: Politico з посиланням на заяву генерала на Форумі з безпеки в Аспені 

Пряма мова: "Є американські, є Gripen із Швеції, є Eurofighter чи Rafales. Отже, є ціла низка різних систем озброєння, які могли б вирушити в Україну".

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Деталі: За його словами, заплановані до передачі літаки не будуть російського виробництва. 

Пряма мова: "Чого я не можу вам сказати, так це - які саме літаки відправляться в Україну". 

Нагадаємо: У червні генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуїн закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі.

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Теми: війнаСША
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