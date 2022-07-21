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Генерал США натякнув на передачу Україні західних винищувачів 

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 11:09
Чарльз Браун. фото з Вікіпедії

Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що американці незабаром можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва.

Джерело: Politico з посиланням на заяву генерала на Форумі з безпеки в Аспені 

Пряма мова: "Є американські, є Gripen із Швеції, є Eurofighter чи Rafales. Отже, є ціла низка різних систем озброєння, які могли б вирушити в Україну".

Деталі: За його словами, заплановані до передачі літаки не будуть російського виробництва. 

Пряма мова: "Чого я не можу вам сказати, так це - які саме літаки відправляться в Україну". 

Нагадаємо: У червні генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуїн закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі.

16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що оборонний бюджет США передбачатиме додаткову допомогу Україні, зокрема для авіації

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Теми: війнаСША
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