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Генерал США намекнул на передачу Украине западных истребителей

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 11:09
Чарльз Браун. фото из Википедии

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун намекнул, что американцы в скором времени могут отправить в Украину истребители западного производства. 

Источник: Politico со ссылкой на заявление генерала на Форуме по безопасности в Аспене

Прямая речь: "Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Следовательно, есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться в Украину".

Детали: По его словам, запланированные к передаче самолеты не будут российского производства.

Прямая речь: "Чего я не могу вам сказать, так это - какие именно самолеты будут отправятся в Украину". 

Напомним: В июне генерал-командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.

16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что оборонный бюджет США будет предусматривать дополнительную помощь Украине, в частности авиации.

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Темы: войнаСША
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