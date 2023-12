Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ

Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Про це повідомила у Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише "Європейська правда".

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1