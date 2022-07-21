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Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 12:40
Урсула фон дер Ляйєн, фото: скріншот

Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Про це повідомила у Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише "Європейська правда".

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ, нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. 

У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів, а також запровадити додаткові санкції проти найбільшого банку Росії – "Сбербанку".

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Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

Читайте також: Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС.

Теми: санкціївійнаЄС
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