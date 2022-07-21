Евросоюз утвердил новые санкции против РФ

Страны Европейского союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел в том числе запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 July 21, 2022

15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров, а также ввести дополнительные санкции против крупнейшего банка России - "Сбербанка".

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ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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