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Евросоюз утвердил новые санкции против РФ

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 12:40
Урсула фон дер Ляйен, фото: скриншот

Страны Европейского союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел в том числе запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

15 июля Еврокомиссия одобрила совместное предложение о седьмом пакете санкций против РФ, новые ограничения предусматривают частичный запрет ввоза российского золота и больший контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

Европейский Союз планирует добавить в санкционный перечень первого вице-премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и двух российских актеров, а также ввести дополнительные санкции против крупнейшего банка России - "Сбербанка".

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ЕС уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

Читайте также: Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС.

Темы: санкциивойнаЕС
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