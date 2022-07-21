Росія планує анексувати п'яту частину України у вересні – ЗМІ

Росія збирається анексувати окуповані українські землі в середині вересня – на цей час загарбники готують так звані референдуми про приєднання до РФ.

Джерело: Вloomberg з посиланням на свої джерела

Дослівно Вloomberg: "За словами трьох співрозмовників, офіційні особи готуються організувати голосування в районах, які зараз контролюються російськими військовими, і в будь-яких інших районах, які росіяни зможуть захопити найближчими тижнями. Мета полягає у тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня".

Деталі: За даними співрозмовників видання, проєктом анексії українських територій керує перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, який регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою так званого "референдуму".

Голосування має відбутися у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Журналісти зазначають, що поки що неясно, які результати голосування може отримати Росія після того, як мільйони українців залишили свій дім після 24 лютого, але разом з тим вони нагадують, що Кремль має "багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів".

За даними Вloomberg, в той час як Росія створила окупаційну владу в захоплених регіонах України, ввела рубль для розрахунків і почала роздавати свої паспорти, багато жителів ОРДЛО вважають її війська окупантами.

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Також видання зазначає, що міжнародна спільнота, швидше за все, вважатиме будь-які референдуми незаконними, як це було, коли Росія шляхом голосування під дулами автоматів анексувала Крим у 2014 році.

Якщо РФ вдасться анексувати всі захоплені на сьогодні території, вона контролюватиме приблизно п'яту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі.

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