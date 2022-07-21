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Россия планирует аннексировать пятую часть Украины в сентябре – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 21 июля 2022, 14:26
Россия планирует аннексировать пятую часть Украины в сентябре – СМИ
Поврежденные российскими обстрелами дома в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Россия собирается аннексировать оккупированные украинские земли в середине сентября – на это время захватчики готовят так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Источник: Вloomberg со ссылкой на свои источники

Дословно Вloomberg: "По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, которые в настоящее время контролируются российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября".

Детали: По данным собеседников издания, проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, который регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемому "референдуму".

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Голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.    

Журналисты отмечают, что пока неясно, какие результаты голосования может получить Россия после того, как миллионы украинцев покинули свои дома после 24 февраля, но вместе с тем они напоминают, что Кремль имеет "многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов".

По данным Вloomberg, в то время как Россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие оставшиеся жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами.

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Также издание отмечает, что международное сообщество, скорее всего будет считать какие-либо референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.  

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодня территории, то она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

Предыстория:

  • Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.
  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 февраля Россия напала на Украину.
  • 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской, Донецкой, а также Херсонской и Запорожской областей Украины якобы будут принимать сами жители этих регионов.

Темы: РосcияУкраинааннексия
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