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Зросла кількість загиблих і поранених від російського обстрілу Харкова

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 14:47
прокуратура Харківщини

Кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова зросла до 3 людей, ще 23 — поранено.

Джерело: прокуратура Харківщини

Дослівно: "Встановлено, що 21 липня о 9:30 ранку окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинуло троє цивільних, ще двадцять отримали поранення.

Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району м. Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців".

Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

 

Поліція разом із прокуратурою документують цей черговий воєнний злочин РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці 21 липня росіяни обстріляли один із найгустонаселеніших районів міста.

Начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов зазначив, що серед поранених є співробітник патрульної поліції.

Обстріл, за його словами, був попередньо з РСЗВ "Ураган", касетними снарядами.

Теми: Харківвійнапрокуратура
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