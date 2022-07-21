Зросла кількість загиблих і поранених від російського обстрілу Харкова
Кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова зросла до 3 людей, ще 23 — поранено.
Джерело: прокуратура Харківщини
Дослівно: "Встановлено, що 21 липня о 9:30 ранку окупанти обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинуло троє цивільних, ще двадцять отримали поранення.
Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району м. Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців".
Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Поліція разом із прокуратурою документують цей черговий воєнний злочин РФ.
Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці 21 липня росіяни обстріляли один із найгустонаселеніших районів міста.
Начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов зазначив, що серед поранених є співробітник патрульної поліції.
Обстріл, за його словами, був попередньо з РСЗВ "Ураган", касетними снарядами.