Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Выросло количество погибших и раненых от российского обстрела Харькова

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 14:47
прокуратура Харьковщины

Число погибших в результате утреннего вражеского обстрела Харькова возросло до 3 человек, еще 23 - ранены.

Источник: прокуратура Харьковщины

Дословно: "Установлено, что 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще двадцать получили ранения.

Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района г. Харькова. оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя".

Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

 

Полиция вместе с прокуратурой документируют это очередное военное преступление РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром 21 июля россияне обстреляли один из самых густонаселенных районов города.

Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов отметил, что среди раненых есть сотрудник патрульной полиции.

Обстрел, по его словам, был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетными снарядами.

Темы: Харьковвойнапрокуратура
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы

В Украине будет три системы контроля за оружием – Резников

Все новости...
Харьков
Россияне нанесли удары по Харькову: есть раненые и погибшие
В Херсоне, Скадовске и Харькове очевидцы сообщают о взрывах
Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших
Последние новости
00:50
Оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО – мэр
00:32
ЕС в последний момент убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ – СМИ
00:16
Враг бил по Сумщине из минометов и САУ
23:56
В МИД рассказали, чего ожидать от встречи по "зерновому коридору" в Стамбуле
23:53
Молдавия не пустила к себе российские войска из Приднестровья
23:40
Новости экономики: НБУ поднял официальный курс на 25%, новые санкции от ЕС
23:29
В Кабмине уверяют, что зерна нового урожая Украине хватит
23:20
Турбина для "Северного потока" застряла в дороге, потому что Россия не разрешила ее возвращение - СМИ
23:03
Литва присоединится к делу Украины против России в Международном Суде ООН
22:47
Зеленский отреагировал на проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом
Все новости...