Выросло количество погибших и раненых от российского обстрела Харькова

Число погибших в результате утреннего вражеского обстрела Харькова возросло до 3 человек, еще 23 - ранены.

Источник: прокуратура Харьковщины

Дословно: "Установлено, что 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще двадцать получили ранения.

Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района г. Харькова. оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя".

Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Полиция вместе с прокуратурой документируют это очередное военное преступление РФ.

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Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром 21 июля россияне обстреляли один из самых густонаселенных районов города.

Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов отметил, что среди раненых есть сотрудник патрульной полиции.

Обстрел, по его словам, был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетными снарядами.