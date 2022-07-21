Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выросло количество погибших и раненых от российского обстрела Харькова

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 14:47
Выросло количество погибших и раненых от российского обстрела Харькова
прокуратура Харьковщины

Число погибших в результате утреннего вражеского обстрела Харькова возросло до 3 человек, еще 23 - ранены.

Источник: прокуратура Харьковщины

Дословно: "Установлено, что 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще двадцать получили ранения.

Реклама:

Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района г. Харькова. оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя".

Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

 

Полиция вместе с прокуратурой документируют это очередное военное преступление РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром 21 июля россияне обстреляли один из самых густонаселенных районов города.

Начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов отметил, что среди раненых есть сотрудник патрульной полиции.

Обстрел, по его словам, был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетными снарядами.

Темы: Харьковвойнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: