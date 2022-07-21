У Білорусі знову продовжили військові навчання
Четвер, 21 липня 2022, 15:06
Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною ще раз продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.
Джерело: Telegram-канал "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік навчань
Дослівно: "Навчання ЗС РБ у Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах".
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Деталі: За даними "Беларускі Гаюна", з кінця квітня у Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:
- Борисівський (227) до 31.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
- Гозький (під Гродно) до 29.07;
- Брестський до 31.07;
- Репище (Осиповичі) до 29.07;
- Мар'їна Гірка до 31.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
- Неман (під Березівкою) до 30.07;
- Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 29:07;
- Доманове (під Івацевичами) до 30.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 31.07.
Що передувало:
- У квітні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про створення командування військ на кордоні з Україною.
- 10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоби її "не відтяпав Захід".
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