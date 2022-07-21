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У Білорусі знову продовжили військові навчання

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 15:06
У Білорусі знову продовжили військові навчання
Білоруські солдати на навчанні. Фото Міноборони РБ

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною ще раз продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.

Джерело: Telegram-канал "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік навчань

Дослівно: "Навчання ЗС РБ у Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах".

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Деталі: За даними "Беларускі Гаюна", з кінця квітня у Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:

  • Борисівський (227) до 31.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
  • Гозький (під Гродно) до 29.07;
  • Брестський до 31.07;
  • Репище (Осиповичі) до 29.07;
  • Мар'їна Гірка до 31.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
  • Неман (під Березівкою) до 30.07;
  • Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 29:07;
  • Доманове (під Івацевичами) до 30.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 31.07.
 
Інфографіка з Telegram "Беларускі Гаюн"

Що передувало:

  • У квітні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про створення командування військ на кордоні з Україною.
  • 10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоби її "не відтяпав Захід".

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Теми: Білорусьармія
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