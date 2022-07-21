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В Беларуси снова продлили военные учения

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 15:06
В Беларуси снова продлили военные учения
Белорусские солдаты на учениях. Фото Минобороны РБ

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили – на этот раз по меньшей мере до 31 июля.

Источник: Telegram-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график учений

Дословно: "Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 31 июля. Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах".

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Детали: Как пишет "Беларускі Гаюн", с конца апреля в Беларуси продлевали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения учения на полигонах:

  • Борисовский (227-й) до 31.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
  • Гожский (под Гродно) до 29.07;
  • Брестский до 31.07;
  • Репище (Осиповичи) до 29.07;
  • Марьина Горка до 31.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
  • Неман (под Березовкой) до 30.07;
  • Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 31.07.
 
ИнфографИка Из Telegram "Беларускі Гаюн"

Что предшествовало:

  • В апреле самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании командования для войск на границе с Украиной.
  • 10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

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Темы: Беларусьармия
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