В Беларуси снова продлили военные учения

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили – на этот раз по меньшей мере до 31 июля.

Источник: Telegram-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график учений

Дословно: "Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 31 июля. Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах".

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Детали: Как пишет "Беларускі Гаюн", с конца апреля в Беларуси продлевали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения учения на полигонах:

Борисовский (227-й) до 31.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;

Гожский (под Гродно) до 29.07;

Брестский до 31.07;

Репище (Осиповичи) до 29.07;

Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо (под Витебском) до 31.07;

Неман (под Березовкой) до 30.07;

Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;

Чепелево (под Слонимом) до 29.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслоново (под Лепелем) до 31.07.

ИнфографИка Из Telegram "Беларускі Гаюн"

Что предшествовало:

В апреле самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании командования для войск на границе с Украиной.

10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".