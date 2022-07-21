В Беларуси снова продлили военные учения
Четверг, 21 июля 2022, 15:06
Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили – на этот раз по меньшей мере до 31 июля.
Источник: Telegram-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график учений
Дословно: "Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 31 июля. Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах".
Детали: Как пишет "Беларускі Гаюн", с конца апреля в Беларуси продлевали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения учения на полигонах:
- Борисовский (227-й) до 31.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
- Гожский (под Гродно) до 29.07;
- Брестский до 31.07;
- Репище (Осиповичи) до 29.07;
- Марьина Горка до 31.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
- Неман (под Березовкой) до 30.07;
- Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 31.07.
Что предшествовало:
- В апреле самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании командования для войск на границе с Украиной.
- 10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".