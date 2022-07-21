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Втрати противника на війні значні, але поки не критичні для Росії - ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 15:38
Вадим Скібіцький. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Втрати росіян на війні значні, але поки що не критичні для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Деталі: За даними Скібіцького, насамперед – це комплектування бойових підрозділів, брак дефіцитних спеціальностей – механіки-водії, навідники гармат –спеціальності, які потребують спецпідготовки.

Також у ГУР повідомляють, що в пунктах постійної дислокації противника не вистачає особового складу, який би сформував батальйон чи батальйоно- тактичну групу. Тепер їх формують з різних частин. 

За даними ГУР, Росія проводить приховану мобілізацію трьома шляхами.

Пряма мова: "Мобілізація в Росії проходить приховано. Зараз задіюють Бойовий армійський резерв країни  – російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт.

Другий спосіб мобілізації у РФ – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утворення. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні.

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Також широко розповсюджено найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям. Наразі росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для Кремля – це оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів".

Теми: розвідкавійна
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