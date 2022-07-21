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Потери противника на войне значительны, но пока не критичны для России - ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 15:38
Вадим Скибицкий. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Потери россиян на войне значительны, но пока не критичны для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, однако проблемы в войсках оккупанта остаются.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ"

Детали: По данным Скибицкого, в первую очередь – это комплектование боевых подразделений, нехватка дефицитных специальностей – механики-водители, наводчики пушек – специальности, требующие спецподготовки.

Также в ГУР сообщают, что в пунктах постоянной дислокации противника не хватает личного состава, который сформировал бы батальон или батальоно-тактическую группу. Теперь их формируют из разных частей.

По данным ГУР, Россия производит скрытую мобилизацию тремя путями.

Прямая речь: "Мобилизация в России проходит скрыто. Сейчас задействуют Боевой армейский резерв страны – (аббревиатура "БАРС"), за счет которого комплектуются стрелковые батальоны. Есть четкие свидетельства этого. Там нет медкомиссий или других процедур, ты просто подписываешь контракт в военкомате и едешь на фронт.

Второй способ мобилизации в РФ – формирование добровольческих батальонов по национальному признаку. Кремль отдал указание на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях. Численность одного батальона – 500-600 человек, которые будут воевать в Украине.

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Также широко распространено найманство. Это выходцы стран с Ближнего Востока в основном, что также противоречит международным конвенциям. Пока Россия не объявляет мобилизацию, потому что для этого нужно объявить войну. Для Кремля – это объявить поражение и невыполнение ранее озвученных планов".

Темы: разведкавойна
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