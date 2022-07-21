Генпрокуратура РФ назвала незаконним слово "війна" для опису вторгнення Росії в Україну

Генпрокуратура РФ вважає незаконним слово "війна" на території країни щодо опису вторгнення російських військ в Україну.

Джерело: видання "Медуза"

Деталі: "Роз’яснення" були надані під час відмови тверським райсудом Москви у позові блогеру Дмитру Полушину про визнання незаконним блокування видання Krasnews.com.

Прикриваючись формулюваннями російських законів, в Генпрокуратурі заявили, що "оголошення війни передбачає настання правових наслідків, що становлять суспільну значущість (мобілізація населення, введення комендантської години та інші)".

У відомстві додали, що термін "війна" представляє підвищену суспільну значущість, відтак участь Росії у повномасштабних військових діях має зачіпати широке коло громадських інтересів, як у соціальній, так і у економічній сферах".

Що було раніше: Російська влада прагне уникати та видаляти слово "війна" щодо опису агресії проти України скрізь, де тільки можна. Зокрема, Роскомнагляд зобов'язав російські пошукові системи маркувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія" як порушника закону за те, що на ресурсі нібито публікується "неправда" про війну в Україні.