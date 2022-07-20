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Росія вирішила покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 13:54
Росія вирішила покарати Вікіпедію за статті про війну в Україні
скриншот

Роскомнагляд зобов'язав російські пошукові системи маркувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія" як порушника закону за те, що на ресурсі нібито публікується "неправда" про війну в Україні.

Джерело: сайт Роскомнагляду

Деталі: Російські пошукові системи тепер мають інформувати у пошуковій видачі про те, що онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" порушує законодавство Росії, відмовляючись видаляти "фейки про спецоперацію в Україні". Які саме це статті, Роскомнагляд не уточнив.

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Дослівно: "На інтернет-ресурсі Wikipedia залишається невидалим ряд матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції на території України. У зв'язку з невиконанням обов'язку щодо видалення протиправної інформації Роскомнаглядом прийнято рішення про застосування примусового заходу у вигляді інформування пошуковими системами інтернет-користувачів про порушення іноземною особою російського законодавства".

Нагадаємо: Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року. Наразі військові держави-агресора сконцентрувалися на захопленні Донбасу та південних областей України. 

Станом на 20 липня, за інформацією Генштабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 38 750 військових

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Теми: війнаРосія
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