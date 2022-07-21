Генпрокуратура РФ назвала незаконным слово "война" для описания вторжения России в Украину

Генпрокуратура РФ считает незаконным слово "война" на территории страны относительно описания вторжения российских войск в Украину.

Источник: издание "Медуза"

Детали: "Разъяснения" были представлены во время отказа тверским райсудом Москвы в иске блогеру Дмитрию Полушину о признании незаконным блокирование издания Krasnews.com.

Прикрываясь формулировками российских законов, в Генпрокуратуре заявили, что "объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)".

В ведомстве добавили, что использованием термина "война" представляет повышенную общественную значимость, поэтому участие России в полномасштабных военных действиях должно затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах".

Что предшествовало: Российские власти стараются избегать и удалять слово "война" об описании агрессии против Украины везде, где только можно. В частности, Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать онлайн-энциклопедию "Википедия" как нарушителя закона за то, что на ресурсе якобы публикуется "ложь" о войне в Украине.