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Генпрокуратура РФ назвала незаконным слово "война" для описания вторжения России в Украину

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 16:02
Фото: Генштаб ВСУ

Генпрокуратура РФ считает незаконным слово "война" на территории страны относительно описания вторжения российских войск в Украину.

Источник: издание "Медуза"

Детали: "Разъяснения" были представлены во время отказа тверским райсудом Москвы в иске блогеру Дмитрию Полушину о признании незаконным блокирование издания Krasnews.com.

Прикрываясь формулировками российских законов, в Генпрокуратуре заявили, что "объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)".

В ведомстве добавили, что использованием термина "война" представляет повышенную общественную значимость, поэтому участие России в полномасштабных военных действиях должно затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах".

Что предшествовало: Российские власти стараются избегать и удалять слово "война" об описании агрессии против Украины везде, где только можно. В частности, Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать онлайн-энциклопедию "Википедия" как нарушителя закона за то, что на ресурсе якобы публикуется "ложь" о войне в Украине.

Темы: войнаРосcияУкраина
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