Зеленський відреагував на фейк про реанімацію: 44 роки – це не 70
Президент Володимир Зеленський записав відезвернення, щоб спростувати фейкові повідомлення про нібито його важкий стан здоров'я, які через хакерську атаку пролунали в ефірі українських радіостанцій.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова президента: "Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті".
Деталі: За словами Зеленського, так добре, як зараз, він ще ніколи не почувався.
Президент додав, що погана новина для всіх, хто запускає подібні фейки, – що таких, як він, – 40 мільйонів.
"При всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70 (президенту Росії Володимиру Путіну 7 жовтня буде 70 років – ред.). Слава Україні", – підсумував Зеленський.
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Передісторія:
- Раніше у радіохолдингу TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан здоров'я президента Володимира Зеленського.