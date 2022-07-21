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Зеленський відреагував на фейк про реанімацію: 44 роки – це не 70

Ірина БалачукЧетвер, 21 липня 2022, 16:15
Зеленський відреагував на фейк про реанімацію: 44 роки – це не 70
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський записав відезвернення, щоб спростувати фейкові повідомлення про нібито його важкий стан здоров'я, які через хакерську атаку пролунали в ефірі українських радіостанцій.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова президента: "Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті".

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Деталі: За словами Зеленського, так добре, як зараз, він ще ніколи не почувався.

Президент додав, що погана новина для всіх, хто запускає подібні фейки, – що таких, як він, – 40 мільйонів.

"При всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70 (президенту Росії Володимиру Путіну 7 жовтня буде 70 років – ред.). Слава Україні", – підсумував Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше у радіохолдингу TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан здоров'я президента Володимира Зеленського. 

Теми: Зеленськийвійнахакери
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