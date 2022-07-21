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Зеленский отреагировал на фейк о реанимации: 44 года – это не 70

Ирина БалачукЧетверг, 21 июля 2022, 16:15
Зеленский отреагировал на фейк о реанимации: 44 года – это не 70
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, чтобы опровергнуть фейковые сообщения о якобы его тяжелом состоянии здоровья, которые из-за хакерской атаки прозвучали в эфире украинских радиостанций.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь президента: "Сегодня Россия запустила очередные фейки, что президент Зеленский не руководит государством, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния. Тяжелое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете".

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Детали: По словам Зеленского, так хорошо, как сейчас, он еще никогда себя не чувствовал.

Президент добавил, что плохая новость для всех, кто запускает подобные фейки, – что таких, как он, – 40 миллионов.

"При всем уважении к пожилым людям, но 44 это не 70 (президенту России Владимиру Путину 7 октября будет 70 лет – ред.). Слава Украине", – подытожил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Ранее в радиохолдинге TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку, в результате которой в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии здоровья президента Владимира Зеленского.

Темы: Зеленскийвойнахакеры
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