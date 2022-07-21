Зеленский отреагировал на фейк о реанимации: 44 года – это не 70
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, чтобы опровергнуть фейковые сообщения о якобы его тяжелом состоянии здоровья, которые из-за хакерской атаки прозвучали в эфире украинских радиостанций.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь президента: "Сегодня Россия запустила очередные фейки, что президент Зеленский не руководит государством, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния. Тяжелое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете".
Детали: По словам Зеленского, так хорошо, как сейчас, он еще никогда себя не чувствовал.
Президент добавил, что плохая новость для всех, кто запускает подобные фейки, – что таких, как он, – 40 миллионов.
"При всем уважении к пожилым людям, но 44 это не 70 (президенту России Владимиру Путину 7 октября будет 70 лет – ред.). Слава Украине", – подытожил Зеленский.
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Предыстория:
- Ранее в радиохолдинге TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку, в результате которой в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии здоровья президента Владимира Зеленского.