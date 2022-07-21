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Можливе анулювання громадянства: Корбан думає, як повертатись в Україну - джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 16:22
Можливе анулювання громадянства: Корбан думає, як повертатись в Україну - джерела
Геннадій Корбан фото з Facebook

Нинішній очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан думає, як повернутися в Україну, в світлі появи інформації про можливе анулювання українського громадянства.

Джерело: співрозмовники в оточенні Корбана

Деталі: Раніше Корбан виїхав за межі країни на підставі батьківства неповнолітніх дітей.

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21 липня він збирається перетнути польсько-український кордон.

"Наразі він думає, що йому робити і на який пункт пропуску їхати. Тому що, якщо в нього на кордоні відберуть український паспорт, то як діяти далі? Залишатися на нейтральній частині? Повертатися у Польщу просити політичного притулку?", - розповідає УП джерело, наближене до Корбана.

Так само в оточенні політика зазначили, що неформально до них надходить інформація, що Зеленський нібито підписав секретний указ про позбавлення декількох осіб громадянства України, серед яких в тому числі й Корбан.

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"Але цей указ ніхто не бачив. Його не опублікував ніхто, ніхто офіційно нічого не пояснює. Ми не розуміємо, що взагалі відбувається, на яких підставах, як це взагалі можливо, хто конкретно у тому списку", - поснює джерело, наближене до Корбана.

Що передувало: 20 липня співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомили, що президент Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

За цим даними, українського громадянства, зокрема, можуть позбавити бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Наразі УП не змогла добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані, та офіційно звернулася до усіх вищезазначених за коментарем.

Теми: громадянство
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