Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 16:22
Геннадій Корбан фото з Facebook

Нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан думает, как вернуться в Украину, в свете появления информации о возможном аннулировании украинского гражданства.

Источник: собеседники в окружении Корбана

Детали: Ранее Корбан уехал за пределы страны на основании отцовства несовершеннолетних детей.

21 июля он собирается пересечь польско-украинскую границу.

"Сейчас он думает, что ему делать и на какой пункт пропуска ехать. Потому что, если у него на границе отберут украинский паспорт, то как действовать дальше? Остаться на нейтральной части? Возвращаться в Польшу просить политическое убежище?", - рассказывает источник. , приближенный к Корбану.

Также в окружении политика отметили, что неформально к ним поступает информация, что Зеленский якобы подписал секретный указ о лишении нескольких лиц гражданства Украины, среди которых в том числе и Корбан.

"Но этот указ никто не видел. Его не опубликовал никто, никто официально ничего не объясняет. Мы не понимаем, что вообще происходит, на каких основаниях, как это вообще возможно, кто конкретно в том списке", - обьясняет источник, приближенный к Корбану.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 20 июля собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа" сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

По этим данным, украинского гражданства, в частности, могут лишить бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

УП не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны, и официально обратилась ко всем вышеупомянутым за комментарием.

Темы: гражданство
Главное сегодня

картыРоссия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW

Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага

Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Все новости...
гражданство
В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича – источники
Множественное гражданство для украинцев: наработан ряд проектов - замглавы МВД
Чтобы стать украинцем, придется сдать экзамен: правительство готовит соответствующие законы
Последние новости
02:30
В ОП рассказали подробности создания "трибунала для Путина"
01:58
картыРоссия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW
01:15
Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага
00:50
Оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО – мэр
00:32
ЕС в последний момент убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ – СМИ
00:16
Враг бил по Сумщине из минометов и САУ
23:56
В МИД рассказали, чего ожидать от встречи по "зерновому коридору" в Стамбуле
23:53
Молдавия не пустила к себе российские войска из Приднестровья
23:40
Новости экономики: НБУ поднял официальный курс на 25%, новые санкции от ЕС
23:29
В Кабмине уверяют, что зерна нового урожая Украине хватит
Все новости...