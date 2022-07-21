Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан думает, как вернуться в Украину, в свете появления информации о возможном аннулировании украинского гражданства.

Источник: собеседники в окружении Корбана

Детали: Ранее Корбан уехал за пределы страны на основании отцовства несовершеннолетних детей.

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21 июля он собирается пересечь польско-украинскую границу.

"Сейчас он думает, что ему делать и на какой пункт пропуска ехать. Потому что, если у него на границе отберут украинский паспорт, то как действовать дальше? Остаться на нейтральной части? Возвращаться в Польшу просить политическое убежище?", - рассказывает источник. , приближенный к Корбану.

Также в окружении политика отметили, что неформально к ним поступает информация, что Зеленский якобы подписал секретный указ о лишении нескольких лиц гражданства Украины, среди которых в том числе и Корбан.

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"Но этот указ никто не видел. Его не опубликовал никто, никто официально ничего не объясняет. Мы не понимаем, что вообще происходит, на каких основаниях, как это вообще возможно, кто конкретно в том списке", - обьясняет источник, приближенный к Корбану.

Что предшествовало: 20 июля собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа" сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

По этим данным, украинского гражданства, в частности, могут лишить бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

УП не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны, и официально обратилась ко всем вышеупомянутым за комментарием.