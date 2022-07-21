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Лукашенко заявив, що якби пішов в 2020 році, то в Білорусі було б гірше, ніж в Україні

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 16:28
Лукашенко заявив, що якби пішов в 2020 році, то в Білорусі було б гірше, ніж в Україні
Фото: gettyimages

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби у 2020 році, коли в країні були масові протести проти його режиму, він пішов, то зараз в країні ситуація була б "гірша ніж в Україні".

Джерело: інтерв’ю Лукашенка агентству Франс Пресс, яке цитує білоруське агентство "Бєлта"

Деталі: Відповідаючи на запитання, як довго він має намір залишатися на посаді "президента", Лукашенко наголосив, що це рішення приймає не він, а білоруський народ.

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Пряма мова Лукашенка: "Я, можливо, давно б відійшов від влади, якби певна ситуація була в країні та за її межами. А ось багато хто з 2020 року, який, як ви кажете, вийшли на вулиці, сьогодні очухалися, зрозуміли, що могло бути, і кажуть: Так ми ж неправильно вчинили. А якби його (Лукашенка – ред.) не було, що було б?". Так люди кажуть. Повірте, я знаю настрій людей.

Якби я в 2020 році все кинув і пішов? Сьогодні країна була б інша і інтерв'ю ви б брали в інших людей. І політика була б інша. Сьогодні було б у Білорусі гірше, ніж в Україні. Вибачте за нескромність".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які супроводжувались масовими фальсифікаціями, Олександр Лукашенко проголосив себе президентом. Кілька місяців після виборів у країні відбувались протести незгодних із результатами, противників чинного режиму та прихильників опозиціонерки Світлани Тихановської.
  • Акції супроводжувались насиллям з боку силовиків, масовими арештами як і учасників мітингів, так і не причетних до них. Окрім того, влада блокувала інтернет та забороняла незалежні ЗМІ. 
  • Тихановська вимушена була виїхати з Білорусі, а режим самопроголошеного президента досі квитається з тими, хто її підтримував чи виступав проти влади.
  • У травні 2021 року Лукашенко підписав закон, який знімає відповідальність із силовиків за застосування сили та дозволяє їм використовувати бойову техніку під час протестів. 

Теми: БілорусьУкраїна
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