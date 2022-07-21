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Лукашенко заявил, что если бы он ушел в 2020 году, то в Беларуси было бы хуже, чем в Украине

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 16:28
Лукашенко заявил, что если бы он ушел в 2020 году, то в Беларуси было бы хуже, чем в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году, когда в стране были массовые протесты против его режима, он ушел, то сейчас в стране ситуация была бы "хуже, чем в Украине".

Источник: интервью Лукашенко агентству Франс Пресс, цитируемое белорусским агентством "Белта"

Детали: Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться в должности "президента", Лукашенко подчеркнул, что это решение принимает не он, а белорусский народ.

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Прямая речь Лукашенко: " Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей.

Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, сопровождавшихся массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко провозгласил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановской.
  • Акции сопровождались насилием со стороны силовиков, массовыми арестами как участников митингов, так и не причастных к ним. Кроме того, власти блокировали интернет и запрещали независимые СМИ.
  • Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.
  • В мае 2021 года Лукашенко подписал закон, снимающий ответственность с силовиков за применение силы и позволяющий использовать боевую технику во время протестов.

Темы: БеларусьУкраина
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