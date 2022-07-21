Лукашенко заявил, что если бы он ушел в 2020 году, то в Беларуси было бы хуже, чем в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году, когда в стране были массовые протесты против его режима, он ушел, то сейчас в стране ситуация была бы "хуже, чем в Украине".

Источник: интервью Лукашенко агентству Франс Пресс, цитируемое белорусским агентством "Белта"

Детали: Отвечая на вопрос, как долго он намерен оставаться в должности "президента", Лукашенко подчеркнул, что это решение принимает не он, а белорусский народ.

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Прямая речь Лукашенко: " Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: "Так мы же неправильно поступили. А если бы его (Лукашенко – ред.) не было, что бы было?". Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей.

Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность".

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