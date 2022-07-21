Лукашенко хоче, щоб Україна не "погрожувала" Росії, тоді війна закінчиться

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що закінчення російської агресії залежить від України, яка повинна сісти за стіл переговорів і пообіцяти, що не погрожуватиме Росії.

Джерело: провладне білоруське агентство "Белта" з посилання на інтерв’ю Лукашенка AFP

Пряма мова Лукашенка: "Це все (закінчення війни, - ред.) залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну".

Деталі: На думку Лукашенко, Україна має сісти за стіл переговорів, погодитись з тим, що не погрожуватиме Росії і не матиме відповідну зброю. Він закликав НАТО та США дати щодо цього гарантії. У відповідь Росія начебто гарантуватиме безпеку України.

Водночас Лукашенко заперечив, що Росія поверне Україні окуповані території.

Що було раніше: 12 липня Лукашенко вкотре заявив, що НАТО збирається напасти на Росію "через Україну і через Білорусь".