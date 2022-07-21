Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко хоче, щоб Україна не "погрожувала" Росії, тоді війна закінчиться

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 17:01
Фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що закінчення російської агресії залежить від України, яка повинна сісти за стіл переговорів і пообіцяти, що не погрожуватиме Росії.

Джерело: провладне білоруське агентство "Белта" з посилання на інтерв’ю Лукашенка AFP

Пряма мова Лукашенка: "Це все (закінчення війни, - ред.) залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну".

Деталі: На думку Лукашенко, Україна має сісти за стіл переговорів, погодитись з тим, що не погрожуватиме Росії і не матиме відповідну зброю. Він закликав НАТО та США дати щодо цього гарантії. У відповідь Росія начебто гарантуватиме безпеку України.

Водночас Лукашенко заперечив, що Росія поверне Україні окуповані території.

Що було раніше: 12 липня Лукашенко вкотре заявив, що НАТО збирається напасти на Росію "через Україну і через Білорусь".

Теми: війнаЛукашенкоУкраїнаРосія
Головне сьогодні

картиРосія істотно не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW

Південь: авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах і скупченню ворога

Зеленський збирав Ставку: Є потенціал для просування наших сил

У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні

Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у п’ятницю

Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України

Усі новини...
війна
Окупанти готуються "приєднати" південь України до Росії - розвідка
Як отримати дублікати документів, втрачених під час війни? Інструкція від Мінцифри
У Краматорську під завалами школи знайшли загиблого, можуть бути ще люди
Останні новини
03:18
Росія не має військового потенціалу для реалізації амбіцій в Україні – Канада
02:30
В ОП розповіли подробиці створення "трибуналу для Путіна"
01:58
картиРосія істотно не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW
01:15
Південь: авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах і скупченню ворога
00:50
Окупанти вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ – мер
00:32
ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого виробника титану з РФ – ЗМІ
00:16
Ворог бив по Сумщині з мінометів і САУ
23:56
У МЗС розповіли, чого очікувати від зустрічі щодо "зернового коридору" у Стамбулі
23:53
Молдова не пустила до себе російські війська з Придністров’я
23:40
Новини економіки: НБУ підняв офіційний курс на 25%, нові санкції від ЄС
Усі новини...