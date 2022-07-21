Лукашенко хочет, чтобы Украина не "угрожала" России, тогда война закончится

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что окончание российской агрессии зависит от Украины, которая должна сесть за стол переговоров и пообещать, что не будет угрожать России.

Источник: провластное белорусское агентство "Белта" со ссылкой на интервью Лукашенко AFP

Прямая речь Лукашенко: "Это все (окончание войны, - ред.) зависит от Украины. Сейчас особенность момента заключается в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну".

Детали: По мнению Лукашенко, Украина должна сесть за стол переговоров, согласиться с тем, что не будет угрожать России и иметь соответствующее оружие. Он призвал НАТО и США относительно этого дать гарантии. В ответ Россия будет гарантировать безопасность Украины.

В то же время Лукашенко возразил, что Россия вернет Украине оккупированные территории.

Что предшествовало: 12 июля Лукашенко в очередной раз заявил, что НАТО собирается напасть на Россию "через Украину и через Беларусь".