В Україні буде три системи контролю за зброєю – Резніков

Апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів.

Джерело: пресслужба РНБО, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков.

Деталі: Нова система моніторингу розроблена як окремий модуль у систему "СОТА", в якій апарат РНБО з 2019 року збирає дані щодо різних сфер життя країни, включаючи ситуацію з пандемією, надрами тощо. Тепер на її базі будуть відстежувати і ситуацію зі зброєю.

Зокрема в системі зібрані дані про типи, кількість, країни-виробники, країни-постачальниці західної зброї, а також дані про їх надходження в Україну та окремі військові підрозділи.

Пряма мова Данілова: "Це повністю закрита система, призначена для користування тільки вищим політичним і військовим керівництвом країни. Публічно ці дані не будуть доступні. Але ми хочемо показати, що жоден набій, і жоден снаряд у нас не зникають - все ми контролюємо.

Можливо, ми презентуємо систему і послам наших західних партнерів, але в обмеженому колі, бо тут дуже багато чутливої інформації".

Пряма мова Резнікова: "Зараз у нас буде працювати паралельно три системи моніторингу. Для внутрішнього користування "СОТА".

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Ще є одна система "Каравай", схожа на "Car way", яку наші спеціалісти із Мінцифри разом із фахівцями з Пентагону зараз допрацюють, і вона запуститься на повну силу.

І ще з 2019 року у нас в обмеженому варіанті інтегрується внутрішня натівська система обліку озброєння LOGFAS. Там фіксується все від кількості до логістики і потреб. Наші партнери знатимуть, де і яка зброя знаходиться".

Що було раніше: 19 липня президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Він підкреслив, що "жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".