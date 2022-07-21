Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні буде три системи контролю за зброєю – Резніков

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 18:04
В Україні буде три системи контролю за зброєю – Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Апарат Ради нацбезпеки і оборони та Міноборони розробили систему моніторингу і контролю за зброєю від країн-партнерів.

Джерело: пресслужба РНБО, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков.

Деталі: Нова система моніторингу розроблена як окремий модуль у систему "СОТА", в якій апарат РНБО з 2019 року збирає дані щодо різних сфер життя країни, включаючи ситуацію з пандемією, надрами тощо. Тепер на її базі будуть відстежувати і ситуацію зі зброєю.

Реклама:

Зокрема в системі зібрані дані про типи, кількість, країни-виробники, країни-постачальниці західної зброї, а також дані про їх надходження в Україну та окремі військові підрозділи.

Пряма мова Данілова: "Це повністю закрита система, призначена для користування тільки вищим політичним і військовим керівництвом країни. Публічно ці дані не будуть доступні. Але ми хочемо показати, що жоден набій, і жоден снаряд у нас не зникають - все ми контролюємо.

Можливо, ми презентуємо систему і послам наших західних партнерів, але в обмеженому колі, бо тут дуже багато чутливої інформації".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Резнікова: "Зараз у нас буде працювати паралельно три системи моніторингу. Для внутрішнього користування "СОТА".

Ще є одна система "Каравай", схожа на "Car way", яку наші спеціалісти із Мінцифри разом із фахівцями з Пентагону зараз допрацюють, і вона запуститься на повну силу.

І ще з 2019 року у нас в обмеженому варіанті інтегрується внутрішня натівська система обліку озброєння LOGFAS. Там фіксується все від кількості до логістики і потреб. Наші партнери знатимуть, де і яка зброя знаходиться".

Що було раніше: 19 липня президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Він підкреслив, що "жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".

Теми: війназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: