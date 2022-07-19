Нагляд за західною зброєю: Зеленський розкрив деталі щодо нової комісії

Президент Володимир Зеленський розповів про нову комісію Верховної Ради для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців

Пряма мова: "До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту. Я хочу підкреслити, жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і нема".

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Деталі: Президент запевнив, що західні партнери "абсолютно поінформовані" про те, як Україна використовує надану ними зброю, але, "щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів", створено додатковий парламентський інструмент контролю.

Що передувало:

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