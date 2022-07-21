В Украине будет три системы контроля за оружием – Резников

Аппарат Совета по нацбезопасности и обороне и Минобороны разработали систему мониторинга и контроля за вооружением от стран-партнеров.

Источник: пресс-служба СНБО, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников.

Детали: Новая система мониторинга разработана как отдельный модуль в систему "СОТА", в которой аппарат СНБО с 2019 года собирает данные относительно разных сфер жизни страны, включая ситуацию с пандемией, недрами и т.д. Теперь на ее базе будут отслеживать и ситуацию с оружием.

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В частности, в системе собраны данные о типах, количестве, странах-производителях, странах-поставщиках западного оружия, а также данные об их поступлении в Украину и об отдельных военных подразделения.

Пряма речь Данилова: "Это полностью закрытая система, предназначенная для использования только высшим политическим и военным руководством страны. Публично эти данные не будут доступны. Но мы хотим показать, что ни один патрон, и ни один снаряд у нас не исчезают – все мы контролируем.

Возможно, мы презентуем систему и послам наших западных партнеров, но в ограниченном кругу, потому что здесь очень много чувствительной информации".

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Прямая речь Резникова: "Сейчас у нас будут работать параллельно три системы мониторинга. Для внутреннего использования "СОТА".

Еще есть одна система "Каравай", похожая на "Car way", которую наши специалисты из Минцифры вместе со специалистами из Пентагона сейчас доработают, и она запустится на полную силу.

И еще с 2019 года у нас в ограниченном варианте интегрируется внутренняя система натовская учета вооружения LOGFAS. Там фиксируется все от количества к логистике и потребностям. Наши партнеры будут знать, где и какое оружие находится".

Что предшествовало: 19 июля президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставками западного оружия в Украину. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Он подчеркнул, что "никакой почвы для каких-либо претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".