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В Украине будет три системы контроля за оружием – Резников

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 18:04
Фото: Генштаб ВСУ

Аппарат Совета по нацбезопасности и обороне и Минобороны разработали систему мониторинга и контроля за вооружением от стран-партнеров.

Источник: пресс-служба СНБО, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников.

Детали: Новая система мониторинга разработана как отдельный модуль в систему "СОТА", в которой аппарат СНБО с 2019 года собирает данные относительно разных сфер жизни страны, включая ситуацию с пандемией, недрами и т.д. Теперь на ее базе будут отслеживать и ситуацию с оружием.

В частности, в системе собраны данные о типах, количестве, странах-производителях, странах-поставщиках западного оружия, а также данные об их поступлении в Украину и об отдельных военных подразделения.

Пряма речь Данилова: "Это полностью закрытая система, предназначенная для использования только высшим политическим и военным руководством страны. Публично эти данные не будут доступны. Но мы хотим показать, что ни один патрон, и ни один снаряд у нас не исчезают – все мы контролируем.

Возможно, мы презентуем систему и послам наших западных партнеров, но в ограниченном кругу, потому что здесь очень много чувствительной информации".

Прямая речь Резникова: "Сейчас у нас будут работать параллельно три системы мониторинга. Для внутреннего использования "СОТА".

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Еще есть одна система "Каравай", похожая на "Car way", которую наши специалисты из Минцифры вместе со специалистами из Пентагона сейчас доработают, и она запустится на полную силу.

И еще с 2019 года у нас в ограниченном варианте интегрируется внутренняя система натовская учета вооружения LOGFAS. Там фиксируется все от количества к логистике и потребностям. Наши партнеры будут знать, где и какое оружие находится".

Что предшествовало: 19 июля президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставками западного оружия в Украину. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Он подчеркнул, что "никакой почвы для каких-либо претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".

Темы: войнаоружиеУкраина
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